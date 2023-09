La 104^ Coppa Bernocchi

Tutto pronto per la 104^ edizione della Coppa Bernocchi. L'appuntamento è lunedì 2 ottobre con il ritrovo delle squadre previsto a Parabiago in piazza Mercato.

Tutto pronto per la 104^ edizione della Coppa Bernocchi. L'appuntamento è lunedì 2 ottobre con il ritrovo delle squadre previsto a Parabiago in piazza Mercato, mentre la presentazione sarà in piazza Maggiolini dalle 9.30 e successivo tratto a velocità controllata all’interno della città di Parabiago. La bandiera a scacchi sventolerà, invece, in piazza Maggiolini alle 11 dove è prevista la partenza ufficiale. Il primo traguardo volante è a Nerviano, sono confermati i passaggi con traguardo volante a San Vittore Olona e Cerro Maggiore. Si tornerà poi a Legnano per il passaggio su viale Toselli, direzione San Giorgio su Legnano per raggiungere l’ultimo traguardo volante. Immancabile il tradizionale passaggio in Valle Olona dove si affronteranno il Piccolo Stelvio, lunghezza complessiva di 1.685 metri e dislivello di 120 metri con pendenza media del 7,1% (14% nei punti più ripidi) e si aggiudicherà il GPM sulla parte più dura della rampa ribatezzata “Caramamma”. Dopo 7 giri in valle (per un totale di circa 17 Km) si tornerà a Legnano, dove la gara tributerà la città organizzatrice con uno spettacolare passaggio per le vie del centro città prima di arrivare in viale Pietro Toselli con il Castello di Legnano a fare da sfondo all’arrivo dei campioni. In TV la Coppa Bernocchi andrà in diretta sia su Rai Sport, canale 58 del Digitale Terrestre, che su Eurosport 1, canale 210 di Sky. Prevista la diretta streaming anche su RaiPlay, Discovery+, NOW TV e DAZN.

