'Un albero per la salute'

Il 4 ottobre alle 11.30, presso l'ingresso al pubblico del nuovo ospedale di Legnano, sarà donata e piantumata una giovane Farnia per sensibilizzare la cittadinanza a una maggiore consapevolezza che la salute e l’ecosistema sono indissolubilmente legate tra loro. Promossa da FADOI e Arma dei Carabinieri, l'iniziativa prevede la messa a dimora di giovani piante in 30 ospedali italiani in tre anni, ed è volta a promuovere la difesa costante dell'ambiente e la salvaguardia del territorio. L'albero piantumato sarà geolocalizzato: fotografando uno speciale cartellino sarà possibile monitorare in tempo reale - mediante un sito web - la crescita e anche il risparmio di anidride carbonica (CO₂).

