Come affrontare la contraffazione, ci sono differenze tra subirla o compierla? E se si tratta di una violazione online? Arriva il webinar in Camera di commercio mercoledì 4 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, promosso dall'ufficio Proprietà Intellettuale.

Come affrontare la contraffazione, ci sono differenze tra subirla o compierla? E se si tratta di una violazione online? Arriva il webinar in Camera di commercio mercoledì 4 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, promosso dall'ufficio Proprietà Intellettuale. Scopo dell’incontro è fornire un quadro multidisciplinare – tecnico e legale – per affrontare i casi di contraffazione, dal punto di vista del titolare del diritto di proprietà industriale e da quello, opposto, del presunto contraffattore.Verranno evidenziate le differenze di prospettiva, di ambito operativo – se ad esempio la contraffazione si verifica anche o esclusivamente on line –, di strumenti messi a disposizione dall’ordinamento e saranno proposte una serie di linee guida di taglio pratico ed operativo. Programma: breve introduzione ai principali diritti IP (marchio – brevetto – design) e relative caratteristiche, la contraffazione, definizione e ipotesi nelle quali si verifica, come affrontarla, diversa prospettiva e diversi strumenti dei quali avvalersi a seconda che si tratti del titolare del diritto IP violato o del contraffattore, la contraffazione on line, anche con riguardo ai principali market place, risposta combinata alla contraffazione in ottica multidisciplinare, linee guida operative. Destinatari: imprese con sede legale e/o operativa iscritte alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi; aspiranti imprenditori; persone fisiche.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!