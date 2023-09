Canegrate: European Champions League di minigolf

Per tre giorni sarà una capitale continentale dello sport. Canegrate si appresta a ospitare da giovedì 5 a sabato 7 ottobre l'European Champions League di minigolf.

Per tre giorni sarà una capitale continentale dello sport. Canegrate si appresta a ospitare da giovedì 5 a sabato 7 ottobre l'European Champions League di minigolf. "Atleti di tutta Europa - spiega il Comune in una nota - saranno ospiti della nostra città per quest'evento sportivo". Martedì 3 ottobre alle 20 si svolgerà la cerimonia ufficiale. L'Italia vanta una nobile tradizione nell'ospitare la rassegna massima di minigolf del vecchio continente. L' ha infatti organizzata per la prima volta nel 1959 e poi, ancora, nel 1963, 1968,1972,1973,1977,1985 e 1988. E poi venne il tempo di accogliere i mondiali nel 2007. Le gare si svolgeranno al campo di gara Relax Time, nel campo costruito dalla famiglia Aghemo e dal 1993 munito dell'omologazione della Federazione Italiana Minigolf. Gli organizzatori hanno voluto ringraziare il comune per l'apporto ricevuto ma anche Confcommercio e il mondo scolastico coinvolto in questo sport appassionante non meno di quanto lo sia il suo fratello maggiore.

