Un Oratorio... Pieno di Vita

In tutti gli Oratori dela Diocesi di Milano lo scorso weekend ha visto le feste di apertura dell'anno oratoriano. Scopriamo meglio il tema e i significati del percorso.

Il cuore dell’anno oratoriano 2023-2024 PIENO DI VITA starà nella capacità di dare testimonianza ai più giovani che la vita è un dono ricevuto, qualcosa di prezioso che rende ciascuno di noi unico e originale! "Abbiamo buone ragioni per comunicare a ragazzi e ragazze la gioia del Vangelo. Abbiamo una proposta che tende a valorizzare la vita di ognuno di loro, nel quale ciascuno viene chiamato a partecipare e a vivere la gioia di una comunità che si apre agli altri - spiegano dalla FOM - Ai ragazzi proponiamo di fare esperienza dell’incontro con Gesù. Lui è il PIENO DI VITA! Chiediamo ai ragazzi di credere in Lui, di sforzarsi e darsi da fare per seguirlo e realizzare la loro vita con Gesù, fino alla fine.

Per farci carico della proposta della fede, non ci tiriamo indietro e tiriamo fuori tutte le nostre forze migliori, perché i ragazzi possano farne esperienza. Lo facciamo perché crediamo che ne va della loro stessa vita, perché crediamo che il Vangelo sia la migliore scommessa per una vita buona e sia la promessa che si realizza di una vita felice, che dura per sempre!

L’anno oratoriano PIENO DI VITA è come un vortice che potrà travolgere la vita dei ragazzi? Dipende dalle comunità educanti e dall’impegno e dalla generosità di tanti che si metteranno all’opera per dare testimonianza di una vita piena.

Siamo chiamati ancora una volta ad annunciare Gesù. Ad annunciare che possiamo incontrare Gesù perché Lui per primo desidera incontrarci e donarci la sua vita in «pienezza».

In questa ricerca di un incontro, che è reciproca, possiamo chiedere a ragazzi e ragazze di entrare nelle «condizioni» (da creare e favorire per loro da parte nostra!) che mantengono la nostra amicizia con il Signore: l’ascolto della sua Parola; la frequenza della preghiera e della vita sacramentale; la vita nella comunità per celebrare insieme e, soprattutto, esercitarci insieme nella fraternità; la pratica della carità, sia nel servizio in oratorio e verso i poveri e i sofferenti sia nelle azioni quotidiane relative ai nostri impegni e alle nostre relazioni, in famiglia, a scuola, nello sport".

