Virtus: c'è anche il femminile

Divise pronte, scarpini pure... e allora si può scendere in campo, ma con una novità. Virtus M.d.P.: c’è anche la squadra femminile.

Divise pronte, scarpini pure... e allora si può scendere in campo, ma con una novità. Virtus M.d.P.: c’è anche la squadra femminile. “L’idea è nata qualche settimana fa dopo alcune richieste che ci sono arrivate - spiega la consigliera Elena Ramponi - Così ci siamo subito attivati per provare a dare forma a questo progetto. E, oggi, ci siamo: il gruppo è formato, ovviamente ci sono ancora posti per rinforzare ulteriormente l’organico. Un altro bellissimo traguardo per la nostra società; avere una squadra femminile, infatti, significa esserci con una realtà che, attualmente, nel territorio è poco presente e, in parallelo, vuol dire far vedere che il calcio non è solo maschile”.

VIRTUS M.D.P.: ANCHE UNA SQUADRA FEMMINILE



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!