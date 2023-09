Inveruno verso il voto

A giugno 2024 a Inveruno si voterà per le elezioni comunali: dopo 10 anni di Amministrazione guidata da Rinnovamento Popolare, chi succederà a Sara Bettinelli?

A giugno 2024 a Inveruno si voterà per le elezioni comunali: dopo 10 anni di Amministrazione guidata da Rinnovamento Popolare, chi succederà a Sara Bettinelli? Mentre nella stessa lista di centrosinistra si fa il nome di Nicoletta Saveri, nel gruppo di centrodestra, ancora non è possibile sbilanciarsi, mancando 8 mesi: “Ciò che mi sento di dire con certezza è che il gruppo di centrodestra attualmente all’opposizione non si sfalderà – commenta Yuri Garagiola, consigliere comunale e portavoce per la Lega – Il lavoro di opposizione svolto in questi quasi 5 anni, insieme a Francesco Barni e agli altri membri della lista “Insieme per Inveruno e Furato”, non ha fatto che rendere ancora più coeso il gruppo. Ciò che abbiamo costruito, lo porteremo avanti, come base per la prossima proposta di programma elettorale”. E riguardo a un possibile nome per il candidato sindaco di centrodestra? “So che il mio nome è stato fatto tante volte, ma al momento non possiamo ancora dire nulla. Ciò che mi sento di affermare è che di certo il mio nome ci sarà in lista, ma quale sarà il mio ruolo ancora è prematuro poterlo dire. Di certo, mi candiderò per lavorare bene nell’interesse della cosa pubblica, l’unica cosa che conta per me”, conclude Garagiola. E tra le file della ‘maggioranza’? Il gruppo di ‘Rinnovamento Popolare’ si muove, con un percorso già ben delineato e tracciato, e alle ore 18 di venerdì 22 settembre presenta la nuova sede in via Nino Bixio 1: “Rinnovamento Popolare è una realtà che unisce diverse anime e sensibilità con un unico scopo: fare il bene della nostra comunità - spiegano - Abbiamo pensato un Comune “diverso”, abbiamo ritenuto che si dovesse partire dall’istruzione e dall’ascolto dei nostri ragazzi. Poi lo abbiamo fatto”. La serata sarà occasione per un aperitivo insieme e per presentare le linee politiche da qui al voto.

