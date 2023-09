'Ludolandia' compie dieci anni

Sabato 23 e domenica 24 settembre torna uno degli eventi più amati dai bimbi, e non solo, con Ludolandia che festeggia i dieci anni dalla ‘prima’ in un’edizione speciale in cui, alle consuete attività, si aggiungono ulteriori novità.

Al Castello di Legnano si susseguiranno eventi, laboratori e animazioni, accompagnati da musiche e balli. Ai giochi e alle danze si aggiungeranno, come in ogni festa che si rispetti, cose buone da bere e da mangiare: a partire dalla griglia con le tradizionali salamelle, dai beveraggi dei Giorni di Bacco alla caffetteria La Lavazza di Nims, dai dolci delle Torte di Nonna Papera alle frittelle e zucchero filato del Carrellino delle bontà.

Laboratori per bambini per tutta la durata della festa, che sarà allietata dai balli moderni di Jacko Dance, dalle danze irlandesi di Gens d’Ys e dalle Cheerleader di Intensity Elite. Dalle magie del mago Berto, dai giochi pirotecnici di Devien e altri artisti di strada. Non mancheranno il truccabimbi di Principessa Cri, gli ‘occhi di drago”’ del giocoliere, gli aquiloni, e tanti altri giochi di manualità.

Come sempre, particolare attenzione sarà rivolta al ‘mondo di una volta’, per far rivivere i vecchi giochi in legno e far conoscere la vita contadina, grazie ai volontari di Olona Viva, con la sgranatura delle pannocchie e la pigiatura dell’uva.

Senza dimenticare i nostri amici animali, con la Protezione Civile legnanese che mostrerà le qualità della pet therapy.

Contorno di bancarelle con artigianato… a chilometro zero e, nello spazio antistante l’antico maniero, esposizione di vespe e auto d’epoca. Per i più grandi, serate all’insegna della country dance (dalle 19 alle 24) con Marco Dollaro e la sua crew.

Parte del ricavato sarà destinato a finanziare progetti solidali del Lions Club, degli Amici della Mente, Le Stelle di Lorenzo e il Sole nel Cuore.

Ai dieci anni di Ludolandia si unisce il decennale del progetto Arti e mestieri nelle scuole legnanesi, che per l’occasione ha visto gli Artigiani organizzare laboratori di manualità creativa in tutte le dieci scuole primarie di Legnano. Tema di quest’anno elfi, sedie… e nuvole!

I manufatti saranno esposti nella sala del Cenobio, gentilmente messa a disposizione dal Collegio dei Capitani e delle Contrade del Palio di Legnano. Il ricavato della vendita, andrà a favore del reparto oncologico della pediatria dell’ospedale di Legnano, in occasione del tradizionale evento natalizio.

Ludolandia, organizzata dagli Artigiani del Borgo, ha il patrocinio della Città di Legnano, della Fondazione Ticino Olona e del Lions Club Maggiolini di Parabiago.

Info e aggiornamenti sulla pagina facebook artigianidelborgo.adb e sul sito www.artigianidelborgo.com. In più, su tutto il materiale informativo (locandine e flyer) ci sarà il Qr code per accedere in tempo reale al programma.

