Un corso per imparare la meditazione

Uno strumento prezioso per allentare lo stress e imparare a connettersi con sé stesso. La meditazione può aiutare potenzialmente chiunque a migliorare la propria qualità di vita. Proprio per questo la Biblioteca Comunale di Inveruno, col patrocinio dell’Amministrazione comunale e di Fondazione per Leggere, organizza un corso di ‘Introduzione alla meditazione’.

Il corso è rivolto sia a neofiti sia a allievi progrediti. Verranno presentate meditazioni appartenenti alla tradizione indiana, con spiegazione del concetto di meditazione e nozioni teoriche sulle specifiche meditazioni eseguite. Le meditazioni saranno poste in progressione.

I corsi saranno tenuti da Edoardo Poggio. Ex informatico, si è formato in occidente. È diplomato all’Istituto Yoga di Milano, diretto dal maestro Carlo Patrian, e al Centro Yoga Satyananda ‘Yoga Vidya Ashram’ di Milano. Nel 2006, inoltre, ha tenuto su invito delle lezioni di Hatha Yoga nell’ashram di Aurobindo a Calcutta; dal 2010 insegna yoga come professionista.

Il corso avrà una durata di dieci appuntamenti, ogni giovedì a partire dal 12 ottobre dalle 19.30 alle 20.30. Sarà necessario portare un proprio materassino da ginnastica e una propria asciugamano, ed eventualmente un cuscino. Il costo sarà di 150€ e sarà possibile iscriversi fino al 9 ottobre.

Un’occasione da non perdere per entrare in contatto con una realtà per molti nuova ma che è in grado potenzialmente di dare benessere a tutti.

