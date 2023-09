'Lombardia è Ricerca': 67 candidature

Grande successo per l’edizione 2023 del Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’, che assegnerà 1 milione di euro a una scoperta in ambito Life Science.

Grande successo per l’edizione 2023 del Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’, che assegnerà 1 milione di euro a una scoperta in ambito Life Science. Sono, infatti, 67 le candidature pervenute da ricercatori di tutto il mondo. La parola passa ora alla giuria che si è riunita per la prima volta ieri sera, eleggendo come presidente Marco Emilio Bianchi, professore ordinario all’Università Vita Salute San Raffaele di Milano.

Saranno quindi 15 i ‘super esperti’ che dovranno selezionare il progetto sul tema ‘Modelli innovativi di cura, terapia e prevenzione’ che si aggiudicherà il Premio che verrà consegnato il prossimo 8 novembre al Teatro alla Scala di Milano nel corso della Giornata della Ricerca, promossa da Regione Lombardia insieme a Fondazione Veronesi.

"Abbiamo fatto il primo passo ufficiale verso la Giornata della Ricerca 2023. Quello dell'8 novembre - commenta l'assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi - è un appuntamento molto importante, perché andremo a consegnare un riconoscimento da 1 milione di euro per ricerche, scoperte e invenzioni rilevanti e di impatto sociale nell’ambito Life Science. Ringrazio dunque la giuria che si è riunita per la prima volta e che valuterà con la dovuta attenzione le numerosissime candidature pervenute, un ottimo riscontro per questo Premio, istituito in memoria di Umberto Veronesi".

La giuria raccoglie anche quest’anno ricercatori selezionati tra quelli con il più alto H-index nelle aree di studio connesse al tema del Premio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!