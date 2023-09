"Il volley che ci unisce"

La Futura Volley Giovani lancia ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2023/24. Il ‘claim’ scelto è semplice e diretto e mette al centro del progetto l’essenza di ciò che è il club di Busto Arsizio: la pallavolo.

La Futura Volley Giovani lancia ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2023/24. Il ‘claim’ scelto è semplice e diretto e mette al centro del progetto l’essenza di ciò che è il club di Busto Arsizio: la pallavolo. Capace di fare gruppo e creare sintonia. Il volley è caratterizzato da un legame che unisce i tanti soggetti che appartengono al team: chi scende in campo, chi lavora dietro le quinte e chi tifa dalle tribune. Tutti assieme. "E uniti vogliamo camminare lungo un ideale percorso che condurrà il gruppo verso un obiettivo comune, ben chiaro e definito nella testa di tutti". Per farlo, Futura Volley Giovani ha deciso di proporre ai propri tifosi un abbonamento ‘All Inclusive’ : regular season, Coppa Italia e le partite della seconda fase (Pool Promozione o Pool Salvezza), come da tradizione, ma anche tutti gli eventuali match dei playoff per l’A1. Un investimento su cui vale la pena scommettere. La casa delle ‘cocche’ sarà ancora il PalaBorsani di Castellanza. Tante le novità anche sulle tipologie di tessere acquistabili che daranno modo di scegliere tra le più ‘ordinarie’ Tribune Silver e Rossa numerate con piena libertà di scelta del posto a sedere oppure la più calda e verace Tribuna Verde ‘del tifo’ non numerata.

