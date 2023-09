Scuola 'Rita Levi Montalcini'

Un volto storico della medicina, ma anche della storia italiana, che ha rivoluzionato la neurologia: Rita Levi Montalcini. Sarà lei il nome dell’istituto comprensivo.

Un volto storico della medicina, ma anche della storia italiana, che ha rivoluzionato la neurologia: Rita Levi Montalcini. Sarà lei il nome dell’istituto comprensivo e la dedicazione ufficiale avverrà sabato 16 settembre. L’appuntamento, a cui gli alunni invitano genitori e parenti, è per le ore 10 nello stabile di via Annoni 47/A. La cerimonia si svolgerà all’esterno della scuola Primaria (nell’atrio in caso di pioggia), con la partecipazione del Corpo Musicale Santa Cecilia. Dopo i discorsi introduttivi dei sindaci di Cuggiono e Castelletto, ci sarà un suggestivo ricordo di Rita Levi Montalcini da parte del professor Pietro Calissano, suo stretto collaboratore e fondatore della Fondazione a lei dedicata. Seguiranno alcuni discorsi di dott.sse locali (che operano nel campo delle scienze) prima dello scoprimento della targa e della benedizione da parte dei parroci. Allieteranno il momento anche alcune canzoni cantate dagli alunni di prima e terza. Sarà un momento di grande valore per tutta la comunità che, qui, vede crescere i propri figli tra i banchi di scuola.

