Riconoscimenti al merito

Nasce dall’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Manila Leoni, con la collaborazione della Commissione Cultura, della Pro Loco e del Centro Ricreativo, l’idea di organizzare una serata per celebrare alcuni “momenti di passaggio” importanti per la comunità locale, dal traguardo del pensionamento per chi ha lavorato alle dipendenze del Comune e delle scuole di Turbigo, al conferimento delle borse di studio agli studenti meritevoli dell’anno scolastico 2021/2022. Saranno premiati ben 22 studenti turbighesi provenienti dalle Scuole Secondarie di I e II grado, distinti per il successo conseguito nel loro percorso di studio, affinchè questo riconoscimento sia di buon auspicio a continuare la loro formazione con lo stesso impegno ed entusiasmo. Riconoscenza e gratitudine saranno le parole chiave ricorrenti della cerimonia anche per salutare chi, a diverso titolo, ha lasciato un’impronta importante nel nostro Comune: sarà dunque l’occasione per ringraziare Don Andrea Cartabia che ha curato la pastorale giovanile fino ad oggi e per coinvolgere tutte le volontarie hanno collaborato con lo staff della Biblioteca Civica per migliorare l’offerta bibliografica e i servizi al pubblico. Le parole dell’assessore Leoni sintetizzano l’obiettivo di questa iniziativa: “certi traguardi non si raggiungono che insieme e celebrare questi momenti di passaggio serve a ringraziare chi si è speso con amore e impegno per la crescita della propria persona e del bene collettivo”. Alla presenza del Sindaco Fabrizio Allevi e della dirigente scolastica Giuseppa Francone sono invitati a condividere questo momento anche tutti i famigliari e amici delle persone premiate.

PROGRAMMA

Venerdì 8 settembre 2023, a partire dalle 21 si terrà anche la commemorazione delle vittime dell’attentato dell’11 Settembre 2001. La festa del passaggio inizierà in sala vetrate con il saluto e l’omaggio ai dipendenti comunali e scolastici che nel corso del 2022/2023 hanno raggiunto il traguardo della pensione. A seguire l’Assessore Leoni, il sindaco Fabrizio Allevi e la dirigente scolastica Giuseppa Francone conferiranno le borse di studio ai ragazzi meritevoli dell’anno scolastico 2021/2022, poi verranno consegnati anche degli attestati ai volontari che hanno collaborato con la Biblioteca Civica. Al termine della cerimonia, nella splendida cornice del Palazzo De Cristoforis Gray si terrà il “lancio del cappello” per tutti gli studenti licenziati dalla Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Turbigo nell’anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023. La festa continuerà presso il Centro Ricreativo De Cristoforis-Gray con rinfresco e musica per tutti.

