‘Lets’ Sport’, Inveruno in festa

Domenica 3 settembre si è tenuta la consueta manifestazione ‘Lets’ Sport’ dedicata a tutte le associazioni e società sportive inverunesi. Premiati anche gli atleti eccellenti, tra cui Stefano Marmonti.

Tante proposte, associazioni, realtà, allenatori e volontari. La realtà sportiva inverunese presenta un’offerta molto ampia e variegata per bambini, famiglie e adulti. Un’eccellenza a livello locale, con molti risultati di prestigio e valore per i giovani atleti.

Domenica 3 settembre presso il Parco Comunale e il cortile del Torchio si è tenuta la consueta manifestazione ‘Lets’ Sport’ dedicata a tutte le associazioni e società sportive che gravitano sul nostro territorio. “Anche quest’anno abbiamo avuto un’ottima l’affluenza , circa 200 ragazzi iscritti, oltre alle 18 realtà associative che hanno riempito il nostro Parco in una bellissima giornata di sole. Tante le novità di questa edizione. In primis la presentazione della nuova mascotte realizzata a seguito di un concorso tra le scuole – commenta Paolo Ferrario, consigliere delegato allo sport - Altro momento significativo e importante la premiazione dei nostri atleti che sino distinti durante l’anno alla presenza della campionessa di pallavolo Sara Bonifacio (centrale della Igor Volley Novara e della Nazionale Italiana. Una delle centrali più forti d Italia, nel suo palmares, a soli 27 anni, 1 scudetto, 2 coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 1 coppa CEV. Medaglia d 'oro ai Campionati Europei del 2021, Vincitrice della Volley Nation League nel 2022 e Medaglia di Bronzo ai Mondiali del 2022. Tralascio i titoli con le nazionali giovanili).

Ecco l’elenco degli atleti e giovani premiati durante la giornata:

Atleti: Stefano Marmonti - staffetta 4x400

Basket under 14

Pallavolo femminile terza divisione (oggi in seconda)

Inveruno Football Club

Greta Fornara (calcio femminile)

Sara Pessina (CIEF)

Lisa Maiolo/ Martina Dragaj e Carola Poma/ Valentina Crivelli per la Star & Simon School

Facheris Riccardo ASD Ticino

“La manistazione è proseguita con l’arrivo della fiaccolata dei ragazzi dell’oratorio che abbiamo accolto preso la piazza mercato – prosegue Paolo Ferrario – Prima dell’immancabile schiuma party ha poi concluso la serata”.

“Un doveroso ringraziamento va a tutte le associazioni/società sportive, al Comitato Genitori ‘Una mano per la scuola’ che ha gestito il punto ristoro, l’associazione commercianti ‘Inveruno in Vetrina’ che ha fatto omaggio delle targhe per la premiazione dei nostri atleti ed infine Gruppo Cap, Giemmegi e Fisiomed per i gadget messi a disposizione a tutti gli iscritti”, ha concluso il sindaco Sara Bettinelli.

Mascotte

Durante la giornata è stata presentata la nuova ‘mascotte’ per lo sport inverunese: un simpatico ghepardo con in mano un osso che diventa torcia olimpica. L’idea è il risultato di un concorso pubblico che si è svolto negli scorsi mesi. L’idea vincente, e poi realizzata, riprende effettivamente il ghepardo con osso presente nello stemma comunale, qui reso più ‘simpatico’ e sportivo per accogliere giovani e adulti tra le proposte di attività delle associazioni inverunesi.

