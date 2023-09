Controlli delle Polizie locali Asse del Sempione

Sono proseguiti nella serata di sabato i controlli congiunti da parte dei Comandi di Polizia locale dell’Asse del Sempione coinvolti nel progetto operativo finanziato da Regione Lombardia.

Sono proseguiti nella serata di sabato i controlli congiunti da parte dei Comandi di Polizia locale dell’Asse del Sempione coinvolti nel progetto operativo finanziato da Regione Lombardia. I servizi del 2 settembre, messi in campo dai Comandi di Legnano, Parabiago e Pogliano-Nerviano con una decina di operatori sino alle 2 di notte, hanno interessato in particolare l’ambito della sicurezza stradale.

I controlli di polizia stradale lungo l’asse del Sempione, finalizzati a prevenire e reprimere la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti e le condotte di guida più pericolose, hanno portato i seguenti risultati:

• Sono stati controllati 85 veicoli, 34 sono state le violazioni al codice della strada contestate

• 24 conducenti sono stati sottoposti ad alcol test e 1 a drug test; 4 sono state le denunce per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

• 4 patenti sono state ritirate

Gli agenti della Polizia locale di Pogliano hanno contestato il reato di sostituzione di persona a un conducente che ha fornito le generalità di un altro soggetto.

Il progetto finanziato da Regione Lombardia consentirà di svolgere sino alla fine dell’anno servizi coordinati nell’ambito della convenzione in essere tra i quindici Comandi dell’Asse del Sempione operando a livello sovracomunale su tutto il territorio dell’aggregazione.

