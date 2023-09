'Serate in sicurezza': cinque patenti ritirate

Nel corso dell'ultimo fine settimana si sono svolti i servizi straordinari “Serate in sicurezza” da parte delle Polizie Locali dell’Asse del Sempione.

Nel corso dell'ultimo fine settimana si sono svolti i servizi straordinari “Serate in sicurezza” da parte delle Polizie Locali dell’Asse del Sempione, in orario notturno fino alle 4 del mattino. Una ventina di operatori appartenenti ai comandi di Legnano, Rescaldina, Parabiago, Canegrate-San Giorgio, San Vittore Olona e Nerviano-Pogliano ha presidiato le maggiori arterie stradali (Sempione, viale Cadorna, uscita autostrada e Sp12) per effettuare i controlli di polizia stradale utilizzando dotazioni per accertare lo stato di ebbrezza e l’uso di sostanze stupefacenti. Dai controlli effettuati 5 conducenti (4 a Legnano uno a Parabiago) sono risultati positivi all’alcol test con conseguente ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza; due di questi sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria perché il tasso alcolemico è risultato superiore agli 0,8 mg/l. Quindici sono state le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada: il caso più ricorrente è relativo al mancato uso delle cinture di sicurezza. Le altre sanzioni riguardano i dispositivi di sicurezza: luci non funzionanti, pneumatici lisci, tubo di scarico rumoroso. A Parabiago è stata inoltre elevata una sanzione per ubriachezza molesta. L’attività rientra nel piano di servizi e controlli straordinari finanziati dalla Regione Lombardia “Serate in sicurezza”, con l’obiettivo di contrastare l’incidentalità stradale in orario notturno.

