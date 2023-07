Notte di 'Operazione Smart'

Un dispiegamento di 47 operatori messi a disposizione da 9 comandi di Polizia locale dell’Asse del Sempione sono stati protagonisti dell’operazione Smart, promossa e finanziata dalla Regione Lombardia, e svoltasi nella sera di sabato 29 e nella notte di domenica 30 luglio.

Le PL si sono concentrate soprattutto sull’attività di Polizia stradale con due postazioni sul Sempione, una fra Nerviano e Parabiago e una a Legnano; una all’uscita A8 di Legnano, una sulla Sp12 e una sulla SS527.

Il bilancio dell’attività registra un totale di 93 sanzioni per violazione del codice della strada, cinque tra sequestri e fermi di veicoli (per mancanza di assicurazione) e dieci patenti ritirate. 278 sono state le persone identificate. Otto sono stati i conducenti trovati positivi all’alcol test, sei di loro sono stati denunciati. Nessun conducente è risultato positivo al controllo per l’uso di sostanze psicotrope. Tre sono stati i sinistri rilevati: due tamponamenti senza conseguenze per le persone e un incidente frontale avvenuto intorno alle 2 fra corso Sempione e via Lampugnani con tre feriti non gravi. Sul posto sono intervenute due ambulanze.

