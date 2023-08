'Al grüp' è (quasi) pronta a competere

La tradizionale regata della 'Nosta festa' bernatese si avvicina, e anche i vogatori si stanno preparando per affrontarla al meglio. Domenica 3 settembre verrà infatti inaugurata una nuova barca.

Presso la piazza Donatori di Sangue, alle ore 18, l'Associazione Vogatori insieme al Comitato Rioni inaugureranno 'Al grüp' ('il nodo' in dialetto), che verrà portata in regata domenica 9 settembre in occasione della festa patronale nella Natività di Maria.

Il doppio appuntamento è da non perdere, sia con l'inaugurazione, sia con gli eventi del weekend successivo, che vedrà animarsi Bernate come nessun altro paese nel circondario.

