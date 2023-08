GP Monza, il programma

L’evento più atteso del motorsport italiano è finalmente alle porte. Nel primo weekend di settembre le monoposto dei Campionati di Formula 1, 2 e 3 si daranno sfida nel ‘Tempio della Velocità’.

L’evento più atteso del motorsport italiano è finalmente alle porte. Nel primo weekend di settembre le monoposto dei Campionati di Formula 1, 2 e 3 si daranno sfida nel ‘Tempio della Velocità’, la pista più veloce di tutto il calendario iridato: l’Autodromo Nazionale di Monza, dove le F1 possono arrivare anche a oltre 250km/h di media al giro in qualifica.

Per la categoria regina, le gerarchie sono chiare: solo un cataclisma potrebbe bloccare Max Verstappen dall’acciuffare un altro record, l’ennesimo della sua carriera. Con quella di domenica infatti metterebbe a referto le dieci vittorie consecutive, che gli permetterebbero di staccare nella speciale classifica Sebastian Vettel, che nel 2013 ne ottenne nove. Per le Ferrari potrebbe essere una domenica buona dopo una serie di gare in negativo: la SF-23 non è a suo agio nelle piste lente ad alto carico (come quella dell’Olanda, dove si è corso nello scorso weekend), e una pista veloce e a basso carico come Monza potrebbe essere favorevole ad un’auto che comunque ha deluso, e di molto, le aspettative dei Tifosi.

La lotta è aperta anche nelle categorie cadette: in F2 si stenta ad individuare un vero mattatore, specialmente dopo il weekend sfortunato di Fredrick Vesti, che in Olanda ha lasciato in pista punti preziosissimi, e dopo l’inizio di stagione esaltante di Iwasa (ora in calo) e deludente di Pourchaire (ora in ripresa). D’altro canto, la F3 sembra aver scovato un nuovo fenomeno: si tratta di Gabriel Bortoleto, pilota Brasiliano che corre per il team milanese Trident, che si avvia verso la vittoria del campionato.

Il programma del weekend dunque sarà molto intenso: di seguito la tabella riassuntiva. Tutte le sessioni della Formula 1 saranno visibili in chiaro sull’8; le altre sessioni sono invece disponibili sulle piattaforme Sky (NowTV).

VENERDÌ

09:40-10:25 | FIA FORMULA 3 – Prove libere

11:05-11:50 | FIA FORMULA 2 – Prove libere

13:30-14:30 | FORMULA 1 – Prove libere 1

15:05-15:35 | FIA FORMULA 3 – Qualifiche

16:00-16:30 | FIA FORMULA 2 – Qualifiche

17:00-18:00 | FORMULA 1 – Prove libere2

18:35-19:20 | PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP – Prove libere

SABATO

09:40-10:25 | FIA FORMULA 3 – SPRINT RACE

11:05-11:35 | PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP – Qualifhce

12:30-13:30 | FORMULA 1 – Prove libere 3

14:15-15:05 | FIA FORMULA 2 – SPRINT RACE

16:00-17:00 | FIA FORMULA 1 – Qualifiche

DOMENICA

8:15-09:05 | FIA FORMULA 3 – FEATURE RACE

09:55-11:00 | FIA FORMULA 2 – FEATURE RACE

11:55-12:30 | PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP – RACE

15:00-17:00 | FORMULA 1 – Gara

