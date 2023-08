Dal 30 agosto al 3 settembre a Milano, presso l’Ippodromo “Snai” di San Siro, si svolgerà la 37^ edizione del campionato europeo di salto a ostacoli, il FEI Jumping European Championship 2023. La manifestazione, che assegna tre posti per le Olimpiadi di Parigi 2024, chiude una grande estate di sport in città dopo i Mondiali di scherma e la Coppa del mondo di ginnastica ritmica.

