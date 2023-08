Ritorna... l'Oratorio estivo

L'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono, già da alcuni anni, propone due settimane di 'Oratorio estivo' di 'ripresa'... per tornare a divertirsi, fare i compiti, giocare e provare nuove avventure.

Si rientra dalle ferie e, anche il caldo, ha le ore contate. Ma chi deve riprendere i lavori in ufficio o in azienda spesso rimane il problema: chi mi guarda i figli fino alla ripresa delle scuole? L'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono, già da alcuni anni, propone due settimane di 'Oratorio estivo' di 'ripresa'... per tornare a divertirsi, fare i compiti, giocare e provare nuove avventure.

Il programma, per le settimane dal 28 agosto all'8 settembre, rispecchia quello di luglio/agosto con le attività dal lunedì al venerdì (dalle 7.30 alle 17, ma chiusura oratorio alle 18). Il lunedì, mercoledì e giovedì le attività saranno in oratorio; il martedì ci saranno gite locali (Villa Annoni o Castelletto); il venerdì gite esterne (l'1 settembre a Cowboyland a Voghera, l'8 settembre a Volandia).

Informazioni e dettagli sul sito www.parrocchiacuggiono.it

Animatori, volontari e coordinatori sono pronti per ospitare bambini e ragazzi... per un'avventura 'TuXTutti'!

