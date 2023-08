Canegrate: distribuzione dei sacchetti 'porta a porta'

Dall'11 settembre gli operatori di Aemme Linea Ambiente distribuiranno il necessario per la raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio. Chi non fosse disponibile al momento della distribuzione può delegare un vicino o ritirare i sacchetti direttamente al Municipio.

Torna sul territorio di Canegrate la distribuzione gratuita del kit annuale di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti: da sabato 11 a sabato 23 settembre, i nostri operatori effettueranno la consegna ‘porta a porta’ sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche (uffici, negozi, aziende, bar, ristoranti, etc.).

Chi, al momento del passaggio degli addetti non sarà in casa, ha due opzioni: delegare qualcuno al ritiro (purché sia una persona che risiede nello stesso condominio o nella stessa via), compilando il modulo di delega che trova sul retro dell’avviso recapitato in questi giorni nelle varie cassette delle lettere, oppure recarsi in municipio (via Manzoni), per ritirare i sacchi in una delle due seguenti giornate di recupero:

- sabato 30 settembre (dalle ore 8:30 alle ore 12:30)

- sabato 07 ottobre (dalle ore 8:30 alle ore 12:30).

Alle utenze domestiche saranno consegnati:

- N. 50 sacchi gialli per la raccolta della plastica

- N. 50 sacchi in mater-B per la raccolta dell’umido (non ne hanno diritto coloro che praticano il compostaggio domestico).

Alle utenze non domestiche saranno consegnati:

- N. 50 sacchi gialli per la raccolta della plastica

- N. 100 sacchi in mater-B per la raccolta dell’umido (questa specifica dotazione è riservata solo ai bar e ai ristoranti).

ATTENZIONE: i sacchi grigi dotati di Tag per il conferimento dei rifiuti indifferenziati non sono compresi nel kit distribuito annualmente, in quanto possono essere ritirati direttamente al distributore automatico installato all’ingresso del municipio (accessibile in tutti gli orari di apertura), inserendo la Carta Regionale dei Servizi (CRS) dell’intestatario della Tassa Rifiuti.

La novità di quest’anno è che nella distribuzione del kit sono assenti i sacchi di plastica trasparenti per la raccolta della carta, in quanto gli impianti di destinazione della carta non accettano e non accetteranno più la presenza di plastica. In altre parole, è come se il sacco di plastica andasse ad ‘inquinare’ la frazione carta: i macchinari di cui gli impianti sono dotati riconoscono infatti la plastica come ‘rifiuto estraneo’.

Come fare, dunque, ad esporre la carta in modo corretto affinché i nostri operatori la possano ritirare durante il servizio ‘porta a porta’? Occorre metterla in sacchetti di carta, oppure in piccoli cartoni, oppure ancora legarla con dello spago, in modo che resti più ordinata e non rischi di disperdersi, quando c’è vento.

A partire dal 2 novembre i sacchi trasparenti contenenti la carta non saranno più raccolti.

Per ulteriori chiarimenti è sempre possibile contattare il Numero Verde di AEMME Linea Ambiente all’800-19.63.63.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!