Corbetta omaggia Toto Cutugno

Questa mattina, 24 agosto, alle ore 11 tutti i cittadini di Corbetta sono invitati dal Sindaco Marco Ballarini a far risuonare (davvero ovunque) la canzone per eccellenza di Cutugno.

Se uno dei ritornelli musicali più ascoltati recita "Alza i finestri che stoniamo Battisti...", a Corbetta li si abbassa per dare volume a l'Italiano Vero...

Questa mattina, 24 agosto, alle ore 11 tutti i cittadini di Corbetta sono invitati dal Sindaco Marco Ballarini a far risuonare (davvero ovunque) la canzone per eccellenza di Cutugno.

"Facciamo insieme un ultimo, commosso saluto da Corbetta al Maestro Toto Cutugno - è lo spunto del sindaco di Corbetta - Alle 11:00 faremo suonare a tutto volume dal loggiato del Comune di Corbetta quello che è a tutti gli effetti diventato un inno per la nostra nazione, ovvero la canzone 'L'Italiano'. UNITEVI A NOI! Fate partire dai vostri stereo, cellulari o pc la canzone 'L'Italiano' di Toto Cutugno dalle 11, e rendiamo insieme omaggio all'indimenticabile voce dell'Italiano Vero'.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!