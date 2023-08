L’Amministrazione comunale intende attivare il servizio pre e post scuola per gli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia: le domande si possono presentare fino al 5 settembre.

L’Amministrazione comunale intende attivare il servizio pre e post scuola per gli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia statali di Buscate dall’ultima decade di settembre (data da stabilire). La domanda di ammissione deve essere inviata dal 18 agosto al 5 settembre 2023 alla seguente e-mail: protocollo [dot] buscate [at] legalmail [dot] it o consegnata all’Ufficio Protocollo nei seguenti giorni e orari: lunedì 16.30 – 17.45, martedì 10.30-12.30 mercoledì, giovedì e venerdì 9-11, utilizzando l’apposito modulo da scaricare dal sito del comune all’indirizzo www.comune.buscate.mi.it o da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi alla Persona del comune.

Modalità del servizio

Il servizio consiste nell’accoglienza degli allievi all’interno dei locali scolastici messi a disposizione dalla scuola e nell’assistenza prima e dopo l’orario scolastico.

Il servizio viene effettuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 all’inizio dell’attività didattica e dal termine dell’attività didattica pomeridiana fino alle ore 17.30 (salvo variazione oraria prevista dalla scuola): l’uscita pomeridiana potrà

essere effettuata dalle 17.00 in poi. Il servizio può essere temporaneamente sospeso in caso di sciopero del personale addetto o di assemblea sindacale.

Della sospensione viene data preventiva informazione ai genitori, se possibile per iscritto oppure attraverso la scuola.

Chi può fare la domanda

La finalità principale del servizio è di consentire ai genitori che lavorano di assolvere ai propri obblighi nel caso che gli orari di lavoro non permettano loro di accompagnare o di ritirare i propri figli nei normali orari scolastici.

Il servizio è aperto a tutti e viene attivato solo in presenza di n. 10 richieste di ammissione e per un massimo di n. 20.

Nel caso di domande eccedenti la disponibilità dei posti sarà data la precedenza:

- alla condizione lavorativa di entrambi i genitori (o dell’unico genitore nel caso che non siano presenti nel nucleo

familiare entrambi i genitori)

- agli alunni residenti.

Tariffe

La tariffa per il pre o post scuola verrà applicata in base al numero dei bambini iscritti:

da un massimo di € 310 annui per l’iscrizione di n. 10 bambini a un minimo di € 185 annui per l’iscrizione di n. 20 bambini. Nel caso di iscrizione al pre e post scuola la tariffa deve essere raddoppiata. Solo per i residenti, a norma del Regolamento Comunale per gli interventi e prestazioni sociali, (approvata in Consiglio Comunale in data 28/6/2007) possono essere concesse delle riduzioni sul costo del servizio di pre e post

scuola in relazione alla situazione del nucleo familiare, accertato con il calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) .

