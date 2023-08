Inizia a 'crescere' il Tigros

Anche in questo caldo agosto cuggionese alcuni lavori non si fermano: è il caso del cantiere del nuovo Tigros nell'area ex Cometa.

Spesso è proprio d'estate che alcuni progetti prendono forma. Anche in questo caldo agosto cuggionese alcuni lavori non si fermano: è il caso del cantiere del nuovo Tigros nell'area ex Cometa. La struttura, dopo la demolizione e la fase di bonifica, è tornata operativa dallo scorso aprile e, sembra, che davvero non si voglia più perdere tempo. Già in queste settimane estive, infatti, sono state fatte prime gettate e le coperture, per iniziare dare forma al nuovo supermercato cuggionese. Tempi previsti? Verso novembre, ma con la ripresa di autunno sarà tutto più certo.

