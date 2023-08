Pronti per le sfide?

La SOI inverunese è pronta per delle super sfide nei nuovi bellissimi campi del 'T(h)ree Park' per gare di 3 vs 3 di basket e di sfide 4 vs 4 di volley.

Riprendono le attività dopo la pausa di ferragosto e tra ritorno a casa, ripresa del lavoro e delle faccende domenistiche, per fortuna, vi è anche tempo per giocare e divertirsi. La SOI inverunese è pronta per delle super sfide nei nuovi bellissimi campi del 'T(h)ree Park' per gare di 3 vs 3 di basket e di sfide 4 vs 4 di volley.

"Come inaugurare una nuova struttura? Con un apertura di stagione spaziale !!!

Una tre giorni tutta da vivere presso il nuovo T(h)ree Park in via Modigliani ad Inveruno - commentano - Torneo di BASKET 3vs3! Torneo di BEACH VOLLEY 4vs4 misto! Iscrizioni aperte fino al 20 AGOSTO! Totalmente GRATUITI !!! Premi ai vincitori!"

Link per iscrizione: https://forms.gle/z4B69ubUPAnfbkXT9

