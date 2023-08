In cammino... sul Villoresi!

Una coppia di viandanti costeggiando il Villoresi: è la bella storia di Elia e della sua mamma, che si sono dati l'obiettivo di percorrere 60 km lungo il canale. La loro prima tappa è stata il B&B Villoresi Rooms di Castano.

Una storia incoraggiante, che racconta di quanto ancora i giovani sappiano essere mossi dalle loro passioni. È quella di Elia, un giovane diciassettenne che si è posto un obiettivo: quello di percorrere per intero il Canale Villoresi, dalla sua fonte sulla diga del Panperduto fino alla sua foce nell'Adda.

Un percorso che nella sua interezza misura ben 86 km e che inevitabilmente ha scoraggiato tanti possibili compagni di cammino. Ma non quello più speciale che Elia avrebbe potuto desiderare: la sua mamma. È stata proprio lei infatti a raccogliere la sfida lanciata dal figlio, con però qualche compromesso: ridurre il percorso ad una distanza complessiva di 60 km da completare in tre giorni.

Per la prima notte sono stati ospiti del B&B 'Villoresi Rooms' di Castano Primo, che calza a pennello per il progetto dei due viandanti, data la prossimità col canale. Il loro cammino prosegue verso la meta: un'esperienza che ispira non solo chi la vive, ma anche chi ne entra a far parte come ospite.

(Foto e storia da Villoresi Rooms)

