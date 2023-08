La festa... continua in Tensostruttura!

Nonostante il periodo ferragostano la 'Compagnia delle feste' di Castano non smette di animare l'estate con tanti eventi presso la Tensostruttura.

Per chi non è partito, per chi è voluto restare. L'estate a Castano Primo sa accontentare tutti. Gli eventi nella tensostruttura, infatti, continuano anche nella settimana di Ferragosto. Sono infatti in programma tre serate, tra 18 e 20 agosto, con musica e buon cibo.

Venerdì si esibiranno Laura&Franco, con il loro repertorio di musica latino-americana, anni '60-'70 e balli di gruppo; sabato toccherà a Daniela&Marco e domenica a Francesca&Mauro. Per tutte le sere sarà attivo il servizio di ristorazione.

