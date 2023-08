Via Beolchi chiusa

La via sarà chiusa dal 21 agosto fion all'8 settembre (festivi esclusi) per lavori di allacciamento del gas.

Una delle arterie principali di Cuggiono sarà chiusa al traffico veicolare per lavori di allacciamento alla rete del gas naturale. Dal 21 agosto, infatti, fino all’8 settembre, via Beolchi sarà interdetta al passaggio in tutta la sua lunghezza, da piazza San Maurizio fino a piazza XXV Aprile (la piazza antistante a Villa Annoni). La via sarà comunque transitabile nei giorni festivi e sarà garantito il traffico ai residenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!