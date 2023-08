Fuochi a Santa Maria Maggiore

Aspettando Ferragosto, nella serata del 14 agosto, alle 21:30 all’area del Centro del Fondo Vigezzo si terrà lo tradizionale spettacolo pirotecnico. I fuochi d’artificio sono realizzati dalla Gfg Pyro sul sottofondo di musiche tratte da famose colonne sonore di film di successo.

L’evento sarà preceduto dall’accensione del benaugurante Falò dell’Assunta con rami d’abete. Lunedì 14 e martedì 15 agosto alla struttura coperta del Centro Fondo è in programma inoltre la festa campestre con carne alla griglia, prodotti enogastronomici locali, musica e balli.

