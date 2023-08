Gli incontri di 'Sentieri e Pensieri'

Torna a Santa Maria Maggiore (VB) da venerdì 18 a venerdì 25 agosto la rassegna 'Sentieri e Pensieri', una serie di incontri letterari con grandi firme della letteratura italiana.

Si rinnova anche quest'anno un appuntamento fisso per l'estate culturale di Santa Maria Maggiore: torna da venerdì 18 a venerdì 25 agosto (con un'anteprima il 17 agosto e un'appendice speciale il 26 agosto) Sentieri e Pensieri, la rassegna letteraria organizzata dal Comune di Santa Maria Maggiore e diretta da Bruno Gambarotta.

Oltre 25 ospiti, accompagnati da spalle e moderatori, calcheranno il palco posizionato come sempre nell'incantevole Parco di Villa Antonia. Molti i temi che si affronteranno nella nuova edizione della rassegna organizzata nel piccolo borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano: dalla scienza ai diritti umani, dall'economia alla cultura, fino a toccare i generi letterari più amati; non mancheranno due spettacoli di grande valore civile e un'ampia sezione di incontri per tutta la famiglia con autori amatissimi.

Si conferma dunque di qualità e variegato il calendario dell'edizione 2023 di Sentieri e Pensieri, evento nato nel 2013 sotto l’egida del Salone Internazionale del Libro di Torino ed oggi organizzato dal Comune di Santa Maria Maggiore con il sostegno e patrocinio di Regione Piemonte e Consiglio Regionale del Piemonte, con il prezioso contributo della Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico, della Fondazione Paola Angela Ruminelli, dell'Interreg PAES.CH.IT e la collaborazione e il sostegno, tra i molti, del Parco Nazionale della Val Grande, di Borgate dal Vivo, della Fondazione Circolo dei lettori, del Club Alpino Italiano della Val Vigezzo e del CSI Verbania.

Tutti gli appuntamenti di Sentieri e Pensieri si terranno nell'incantevole cornice del Parco di Villa Antonia, in caso di maltempo presso il Teatro Comunale. Gli incontri verranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook www.facebook.com/santamariamaggioreturismo e sul canale Youtube www.youtube.com/SantaMariaMaggioreTurismo.

Anche quest'anno è possibile prenotare il proprio posto a sedere entro le ore 10 del giorno dell'incontro a cui si vuole partecipare (le 20 del giorno precedente per gli appuntamenti mattutini). Si può procedere alla prenotazione, non obbligatoria, ma fortemente consigliata, compilando un semplice modulo raggiungibile dalle schede degli appuntamenti pubblicate online su www.santamariamaggiore.info/sentieri.

Oltre al ricco programma di presentazioni ed incontri con autori ed ospiti prestigiosi, a Sentieri e Pensieri sono previste alcune novità. New entry del 2023 è la rubrica online "Sentire i Pensieri": approfondimenti, interviste, dibattiti che affiancheranno per la prima volta il Festival. Si toccheranno questioni letterarie con alcune delle autrici e degli autori di Sentieri e Pensieri e non mancheranno conversazioni sotto le stelle con giovani appassionati e ospiti locali.

"Sentire i Pensieri" sarà trasmesso sulla pagina Facebook www.facebook.com/santamariamaggioreturismo e sul canale Youtube www.youtube.com/SantaMariaMaggioreTurismo di Santa Maria Maggiore. Il Giardino degli aromi della Casa del Profumo, in Piazza Risorgimento, dal 18 al 25 agosto ospiterà una

selezione dei più importanti quotidiani nazionali ed internazionali: il pubblico potrà accedere liberamente, accomodarsi e sfogliare le notizie del giorno. Una rassegna stampa mattutina da vivere tra i profumi e nella tranquillità di un luogo speciale.

Il bookshop di Sentieri e Pensieri prende forma in un luogo nuovo, la Libreria "Il Rosso e il Blu" di via Rosmini, dove sarà possibile trovare tutti i libri protagonisti del Festival, oltre ad una ricchissima offerta editoriale locale e nazionale. Lo Spazio Libri, organizzato dall'Associazione Libriamoci con "Il Rosso e il Blu", affiancherà anche tutti gli incontri della rassegna al Parco di Villa Antonia (Teatro Comunale in caso di maltempo).

Arricchita e potenziata la sezione FAMILY: incontri mattutini o pomeridiani dedicati a tutta la famiglia, con autori amatissimi e nuovi progetti editoriali per avvicinare i lettori più giovani e regalare momenti di condivisione tra genitori e figli e tra nonni e nipoti. Confermato il progetto di valorizzazione del mondo dei podcast: verrà infatti assegnato, per la seconda edizione, il "Premio Podcast Santa Maria Maggiore". Vincitrice è la giornalista e scrittrice Chiara Alessi con il suo "Cosa c'entra?", ospite il 19 agosto alle ore 21. Durante il Festival è possibile sostenere, anche con un piccolo contributo, la Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico.

