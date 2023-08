Una serie di interventi integrati di sicurezza urbana per prevenire gli incidenti stradali nel territorio della città metropolitana di Milano, è quanto prevede 'Serata in sicurezza 2023'.

Una serie di interventi integrati di sicurezza urbana per prevenire gli incidenti stradali nel territorio della città metropolitana di Milano. È quanto prevede 'Serata in sicurezza 2023', lo schema di accordo collaborazione approvato dalla Giunta regionale su proposta di Romano La Russa, assessore alla Sicurezza e Protezione civile. "Abbiamo stanziato circa 200.000 euro - ha affermato La Russa - per consentire agli agenti di Polizia Locale di intensificare i controlli notturni nei week end del mese di settembre. Inoltre, forniremo loro i kit per eseguire alcol test e drug test". "Le attività di controllo nei week end - ha aggiunto - quando i comportamenti a rischio come la guida in stato di ebrezza o sotto effetto di stupefacenti sono più diffusi, sono fondamentali. Il nostro obiettivo è ridurre quanto più possibile il numero degli incidenti e delle vittime della strada". "Abbiamo ritenuto opportuno - ha spiegato l'assessore regionale - ripetere questa iniziativa visti gli ottimi risultati ottenuti in passato sulle strade della città metropolitana di Milano. Secondo i dati Istat del 2021, infatti, questo territorio registra una maggiore incidentalità stradale rispetto al resto della regione". "Perciò - ha concluso La Russa - riteniamo utile promuovere la collaborazione tra i Comandi di Polizia locale e le Forze dell'Ordine, in sinergia con la Prefettura di Milano".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!