Cristina De Tullio, campionessa nella vita e nello sport

Tra le sue imprese figura l'attraversamento a nuoto dello stretto di Messina e il riconoscimento in Sicilia del Trofeo del Mare Uomini e Storie.

Alla nascita si è ritrovata con una displasia bilaterale congenita delle anche. Ma lei, Cristina De Tullio, cittadina di Bareggio, non soltanto ha lottato come una leonessa contro questo suo scompenso fisico ma lo ha sconfitto attraverso lo sport. Tra le sue imprese figura l'attraversamento a nuoto dello stretto di Messina. Il suo coraggio e la sua determinazione le sono valsi di recente il riconoscimento in Sicilia del Trofeo del Mare Uomini e Storie. "Trasformare i propri limiti in opportunità - è la motivazione che indotto la giuria a premiarla - sfidando se stessa alla ricerca di un mondo senza barriere è l'obiettivo che si è posta, dimostrare che volere è potere solo se si ha il coraggio di credere nei propri sogni di libertà , è la sua impresa". Il sindaco Linda Colombo ha voluto convididere via social la gioia di Cristina e felicitarsi con lei a nome di tutta la cittadinanza.

