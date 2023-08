Uno spot per gli animali

Presentata la pubblicità progresso nata dalla collaborazione tra l’associazione A.N.P.A.N.A NOVARA Odv e ANDROMEDA PIEMONTE Odv Ets, per sensibilizzare alla cultura del rispetto degli animali e dell’ambiente.

Da anni l’associazione A.N.P.A.N.A NOVARA Odv collabora con gli Enti pubblici e privati per diffondere la cultura per il rispetto degli animali e dell’ambiente nell’ottica di sensibilizzare l’opinione pubblica. "L’idea di uno spot pubblicità progresso di carattere sociale, culturale, educativo, teatrale, artistico - spiega Emanuela Zonca, presidente dell'associazione - è nata dalla collaborazione con l'Associazione ANDROMEDA PIEMONTE Odv Ets ed ha ottenuto i patrocini della Provincia di Novara, Comune di Novara e ASL Veterinaria area Sanità Animale. Mentre il CST ETS Novara e VCO ha sostenuto economicamente la progettazione".

La proposta educativa è stata commissionata al Direttore Artistico della scuola estiva di cinema “FABBRICA D'ARTE APS Ets” la Dott.ssa Laura Pigozzo, che ha accettato la sfida con i suoi giovani artisti (dai 5 ai 10 anni) che hanno ideato e creato e elaborato la storia in uno spot dal titolo 'LA SCELTA' che li vede protagonisti per passare un messaggio significativo ai loro coetanei. Mentre la Cooperativa PRISMA S.C.S Onlus ha impegnato i suoi ragazzi nella produzione, sceneggiatura e montaggio. Con la magistrale supervisione della titolare della scuola, la regista Laura Pigozzo; attrice, e formatrice teatrale che ha coordinato i ragazzi in modo tale che fossero autonomi nella produzione, lo spot è stato presentato alle autorità ed ai giornalisti nella Sala Consiliare della Provincia di Novara. La storia. Un gruppo di 4 amici in vacanza insieme; due di loro abbandonano il cane lungo la strada per arrivare alla località di villeggiatura; La terza ragazza arriva invece con il suo cane in quanto ha prenotato appositamente nella struttura che offre servizi anche per gli amici a 4 zampe; nel frattempo i due giovani a bordo piscina si rilassano e indossano un paio di occhiali neri a voler nascondere il loro gesto ignobile; la quarta amica trova proprio lungo il percorso il cane abbandonato e avendo già un cane porta con sé anche il malcapitato; i due giovani sono smascherati e si tolgono così gli occhiali da sole, non si possono più nascondere. Lo spot rimane aperto nel finale appositamente per lasciare all’immaginazione di chi lo visualizza cosa potrebbe accadere.

Portare con sé in vacanza gli amici a 4 zampe alle volte lo si vede come una difficoltà, un grattacapo, una preoccupazione. Portarlo in vacanza con noi è una scelta coscienziosa e consapevole naturalmente optando per strutture ricettive che propongono ospitalità anche a misura di Fido e micio.

