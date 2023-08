Casorezzo: benvenuto all'agente Pionni

Nuova responsabile per l'Ufficio Polizia Locale a Casorezzo.

Nuova responsabile per l'Ufficio Polizia Locale a Casorezzo. Il paese ha accolto nel nuovo ruolo Antonia Pionni che ricoprirà il ruolo sino alla conclusione dell'anno. Nell'accoglierla a nome di tutta la comunità, il sindaco Pierluca Oldani ha espresso un auspicio tingendolo però di certezza: "le e i casorezzesi - ha scritto in una nota - daranno certamente la loro collaborazione per facilitare il suo lavoro".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!