Vigezzina-Centovalli: certificato di idoneità

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli ha ricevuto nei giorni scorsi dall'ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) il certificato di idoneità all'esercizio.

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli ha ricevuto nei giorni scorsi dall'ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) il certificato di idoneità all'esercizio.

“È un progetto avviato subito dopo il cambio di quadro normativo avvenuto, per le ferrovie totalmente isolate come la nostra, nel 2019: – dichiara il direttore di SSIF, Matteo Corti – quattro anni di lavoro intenso del nostro personale, cui voglio tributare il massimo merito e il ringraziamento per aver perseguito l'obiettivo con grande competenza e determinazione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!