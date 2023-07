Dalla LIUC negli Stati Uniti

Due settimane allo Stevens Institute of Technology di Hoboken, negli Stati Uniti, per una Summer School molto interessante.

Due settimane allo Stevens Institute of Technology di Hoboken, negli Stati Uniti, per una Summer School molto interessante. Dal 18 giugno al 2 luglio, 6 studenti della Scuola di Economia Aziendale e della Scuola di Ingegneria Gestionale hanno frequentato lezioni di Finanza, Phyton e visitato realtà come la sede centrale di Bloomberg L.p., la Borsa delle Nazioni Unite e la Federal Reserve Bank di New York. Con loro Margherita Mietto che sta svolgendo un dottorato di ricerca alla LIUC.

“Consiglio sinceramente l’esperienza allo Stevens Institute of Technology”, dice Yvan Antonio Miccolis, studente magistrale del percorso Economia e Direzione d’impresa. “Lì ho avuto modo di immergermi, anche se solo per due settimane, nella vita di un campus americano, approfondendo l’utilizzo del terminale di Bloomberg e del software Python all’interno di laboratori completi e all’avanguardia, portando a casa anche la certificazione di Bloomberg BMC. Il tutto coronato dalla splendida città di New York e dalle visite in posti eccezionali come l’ONU e la Federal Reserve”.

Commenta Marco Buttiglione, percorso Amministrazione, Controllo e Libera Professione: “E’ stata una bellissima esperienza che suggerisco a tutti coloro che desiderano vivere un periodo di studio internazionale all'interno di un college americano. I corsi di Bloomberg e Python sono stati molto interessanti. Inoltre, la posizione privilegiata dell'Università, a pochi minuti dal centro di New York, ha permesso di godere di una vista unica su tutti i grattacieli che compongono lo skyline di Manhattan”. In sintesi: “La Summer School a New York è un'opportunità per vivere un’esperienza internazionale in un ambiente accademico di alto livello. I corsi interessanti, la pratica dell'inglese e la posizione straordinaria mi permettono di consigliare a tutti questa esperienza”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!