Collaborazione LIUC-Columbus Logistics

Università e impresa, insieme per creare valore. Lo sanno bene LIUC e Columbus Logistics che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la ricerca e la disseminazione sui temi della Green logistics & Supply chain. L’azienda, che da oltre 30 anni offre soluzioni di full outsourcing a importanti realtà nazionali e internazionali, crede fermamente nel valore della ricerca scientifica e nella collaborazione con l’Università con cui, dal 2016, compie passi in avanti a favore della diffusione della cultura logistica.

Columbus Logistics, che partecipa all’Advisory Board del Green Transition Hub, ha sempre dedicato grande attenzione alle tematiche connesse alla sostenibilità e, con la nascita del Green Transition Hub, ha deciso di sostenerne le attività di ricerca e di disseminazione, anche in ottica ESG (Environmental, Social e Governance).

“L’intento di Columbus negli ultimi anni è stato quello di contribuire alla diffusione di cultura logistica nel territorio ed è con questo obiettivo che è nato il sodalizio con la LIUC - Università Cattaneo – dichiara Stefano Bianconi, general manager di Columbus - Un altro aspetto che da sempre ci caratterizza come azienda è l’impegno nel generare un impatto positivo sul pianeta attraverso la nostra attività, stimolando i nostri stakeholder a fare altrettanto. Il Green Transition Hub rappresenta un connubio perfetto tra cultura logistica e logistica sostenibile ed è per questo che siamo fieri di collaborare in modo concreto con questa nuova e stimolante realtà della LIUC”.

Lo stesso vale per LIUC. “Siamo onorati di collaborare con un’azienda primaria del settore che ha creduto nel nostro Green Hub beneficiandone sia in termini di expertise e professionalità, sia di tesisti e neolaureati - commenta Fabrizio Dallari, professore Ordinario di Logistica e Supply Chain Management alla LIUC - Questa collaborazione è ormai diventata una partnership all'insegna di una logica win-win”.

Suggella l’intesa tra LIUC e Columbus Logistics il rettore Federico Visconti: “Questo protocollo dà valore al Green Transition Hub, una realtà nuova che, in maniera dinamica, unisce e collega le varie esperienze di ricerca e di didattica sviluppate nel nostro Ateneo sui temi della transizione ecologica. Ma dà valore anche a Columbus che, mettendo a disposizione delle risorse finanziarie, interpreta a pieno titolo il ruolo di donor, investe sullo sviluppo di conoscenza e guarda al lungo periodo”.

Nel frattempo, c’è grande attesa per il convegno “Green Logistics: dal dire al fare”, organizzato dal Green Transition Hub della LIUC e da Columbus Logistics, che rappresenta un’occasione imperdibile per approfondire scenari, sfide e opportunità circa la supply chain di piccole, medie e grandi aziende. Durante il convegno, attraverso gli interventi di accademici ed esperti del settore, verranno esplorate le ultime tendenze, le soluzioni più innovative e le migliori pratiche che stanno plasmando il futuro della logistica sostenibile. L’appuntamento è mercoledì 18 ottobre alla LIUC, alle 14.30 in aula Bussolati. Per info e per iscriversi: https://www.liuc.it/eventi/green-logistics-dal-dire-al-fare/.

