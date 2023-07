Marta Ferradini a Turbigo con 'Di rose e di spine'

Sabato 29 luglio a Turbigo, sul sagrato della Chiesa B.V Assunta, un altro appuntamento della rassegna 'Suoni e Voci d’Estate' del Polo Culturale del Castanese. Ecco, infatti, 'Di rose e di spine' con Marta Ferradini.

Sabato 29 luglio a Turbigo, sul sagrato della Chiesa B.V Assunta, un altro appuntamento della rassegna 'Suoni e Voci d’Estate' del Polo Culturale del Castanese. Ecco, infatti, 'Di rose e di spine' con Marta Ferradini. Marta Ferradini presenta il suo spettacolo 'Di rose e di spine' in formazione acustica, accompagnata alla chitarra da Piero Marras al

pianoforte da Giancarlo Urso e da Simone Bazzaro al violino. Un viaggio attraverso le rose e le spine della vita e quindi della musica. Un percorso emozionale che cattura e coinvolge, in cui l’artista interpreta magistralmente brani cantautorali italiani ed internazionali, ma anche dei suoi inediti, canzoni ricche di pathos ed atmosfera. Curiosa, attenta e sensibile all’umanità che la circonda, Marta è interprete, compositrice, autrice, vocal coach, polistrumentista, pittrice, scrittrice, con una grande passione per la musica e per la ricerca della bellezza. “In un paese civile le sue canzoni sarebbero in tutte le radio” parola di Red Ronnie. Per l'appuntamento, Pedibus da

piazza Madonna della Luna, ritrovo alle 20.15, inizio spettacolo alle 21; ingresso gratuito.

