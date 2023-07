Gravi danni anche Trecate

Il maltempo di questi giorni ha sferzato anche l'oltre Ticino. Trecate ha subito danni ingenti, tra edifici e alberi caduti. Nella notte infatti si sono abbattute sul territorio comunale diversi 'downburst', ovvero raffiche di vento che corrono parallelamente al terreno in uscita dal fronte temporalesco, e che si differenziano quindi dalle raffiche con moto circolare che caratterizzano invece le trombe d'aria.

Danni gravi soprattutto ad alcuni edifici che hanno subito danni alle coperture e addirittura alle pareti portanti. Foto di Rosa Caldano, Daphne Paolone e Meteo Novara e Provincia.

