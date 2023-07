Venerdì 15 settembre torna la 'StraLegnanese by Night', la corsa non competitiva che corre nel cuore della città.

Venerdì 15 settembre torna la 'StraLegnanese by Night', la corsa non competitiva che corre nel cuore della città. Confermato il percorso di 7 Km aperto ad atleti FIDAL e agli amatori. La partenza è prevista alle ore 20.00 da viale Toselli, all’altezza del Castello di Legnano e il percorso si svilupperà nel centro cittadino. Le iscrizioni sono già aperte e sono già più di 200 gli iscritti, ma meglio correre, è il caso di dirlo, per cogliere le occasioni offerte dall'U.S. Legnanese 1913 per vivere una serata di sport davvero unica. La quota di iscrizione è di 11 euro per gli iscritti entro il 31 luglio, 13 euro per chi si iscrive entro il 31 agosto e di 15 euro per chi si iscrive a settembre. Sono, inoltre, previste agevolazioni per le iscrizioni di gruppo, per info contattare la segreteria a info [at] uslegnanese [dot] it

L'iscrizione potrà avvenire on line sul sito www.endu.net (con pagamento tramite carta di credito o Pay Pal fino al 13 settembre alle ore 23.59 o bonifico bancario fino all’8 settembre alle ore 23.59). Le iscrizioni online saranno chiuse mercoledì 13 settembre alle 23.59. Saranno comunque chiuse al raggiungimento dei 2000 iscritti. Sarà, inoltre, possibile iscriversi in loco il giorno della gara, dalle 14 alle 19, presso la segreteria allestita nel piazzale antistante il Castello di Legnano.

Alla 'Stralegnanese by Night' possono iscriversi tutte le persone a partire dai 13 anni per il percorso da 7 Km, mentre per i bambini dai 5 ai 12 anni è prevista la StraLegnanese Kids con percorso dedicato e iscrizioni gratuite da effettuarsi in loco il giorno della corsa dalle 14 alle 19. Sul sito dell'U.S. Legnanese 1913 si possono trovare tutte le informazioni. La corsa avrà luogo in qualsiasi condizione di tempo, si consiglia quindi di attrezzarsi per ogni evenienza.

