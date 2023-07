Conosci tutti i 10 siti UNESCO presenti in Lombardia? Mettiti alla prova e scoprili in modo divertente grazie a 'Play the Site', l’app di Regione Lombardia.

Conosci tutti i 10 siti UNESCO presenti in Lombardia? Mettiti alla prova e scoprili in modo divertente grazie a 'Play the Site', l’app di Regione Lombardia che promuove e fa conoscere, attraverso il gioco, tutta la bellezza di questi luoghi. Scarica l’applicazione e partecipa a un’avvincente caccia al tesoro, virtuale e reale, nei diversi siti. Gioca, guadagna badge al termine di ogni percorso completato e sblocca nuovi livelli dell’app, riscoprendo tutto il fascino dei siti Unesco e dei musei della Lombardia. L’app 'Play the Site' è realizzata nell’ambito del progetto “Siti UNESCO e Musei: costruzione di una rete condivisa per la valorizzazione del patrimonio lombardo” promosso dalla Regione Lombardia in collaborazione con la Rete dei siti UNESCO lombardi e cofinanziato del Ministero della Cultura a valere sui fondi della Legge 20 febbraio 2006, n.77.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!