I rifugi della Lombardia

La Lombardia dispone di 189 strutture ricettive, iscritte all’elenco regionale dei rifugi, moderne o tradizionali, ma sempre caratterizzate da ospitalità.

La Lombardia dispone di 189 strutture ricettive, iscritte all’elenco regionale dei rifugi, moderne o tradizionali, ma sempre caratterizzate da ospitalità, gastronomia e qualità, adatte agli sportivi, alle famiglie e a quanti desiderano semplicemente trascorrere una vacanza rilassante nella natura.

I rifugi sono una meta ideale per escursioni in giornata e insostituibili punti d’appoggio per tutte le attività legate alla montagna: alpinismo, scialpinismo, trekking, mountain-bike, arrampicata e itinerari con le racchette da neve, un modo per vivere appieno le bellezze naturali della montagna lombarda

Si caratterizzano come strutture in grado di offrire una vasta gamma di proposte escursionistiche, qualità nei servizi e attenzione agli ospiti. Vivere una vacanza in alta quota all’insegna del benessere e del relax; apprezzare la cordiale ospitalità e cucina genuina.

Nelle località montane lombarde in cui viene praticato l’escursionismo sono inoltre presenti oltre 2.600 km di sentieri segnalati e 770 km di percorsi pedonali e ciclabili e numerosi punti di ristoro e 59 bivacchi.

Molti rifugi sono ora anche provvisti di connessione internet a banda larga: grazie alla rete è più facile prenotare da casa e, una volta arrivati, pagare con mezzi elettronici, consultare il meteo, informarsi sulle condizioni della montagna, ma anche, in caso di emergenza, contattare il soccorso alpino, per una sicurezza sempre maggiore.

Il portale dei Rifugi di Lombardia www.rifugi.lombardia.it (nato dalla collaborazione tra Regione Lombardia e Assorifugi, dedicato ai rifugi del territorio) offre, nelle varie stagionalità, un elenco completo delle strutture e tutte le informazioni utili agli appassionati di montagna (scialpinismo, alpinismo, mountain-bike, ciaspolate, arrampicata, trekking, enogastronomia, watching nature, relax e varie iniziative con feste, concerti e musica), insieme al calendario degli eventi e delle manifestazioni in quota.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!