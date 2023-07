Omnicomprensivo: riconoscimento

Anche se è tempo di vacanza, all’Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate è arrivata la notizia riconoscimento di 'Scuola europea eTwinning 2023/2024'.

Etwinning è una grande comunity europea di insegnanti nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e attualmente tra le azioni del Programma Erasmus+ 2021-2027. eTwinning si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità delle tecnologie online. eTwinning è il tramite per aprirsi ad una nuova didattica basata sulla progettualità, lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale e con numerose opportunità di formazione e riconoscimento di livello internazionale.

Nel corso dell’anno sono stati molti i progetti che hanno visto impegnati docenti e studenti e studentesse sulla piattaforma, ne ricordiamo solo due “United in Diversity” e “What Makes Us Decides”. Il primo fa parte del progetto Erasmus+ con il Liceo di Kouvola in Finlandia che ha coinvolto 15 studenti delle quarte in una riflessione sulla ricchezza della diversità. Il secondo ha visto come protagonisti 8 studenti delle classi 5A, 5C e 4A che, in collaborazione con altri studenti di un liceo di Istanbul hanno riflettuto sull’influenza dei processi decisionali quotidiani da parte dei social media, spesso controllati da algoritmi e bias cognitivi.

Grande è la soddisfazione del Dirigente Scolastico dott. Emanuele Marcora: “Il nostro Istituto ha compreso che il binomio internazionalizzazione e digitale è fondamentale per la formazione di studenti e studentesse. Etwinning permette di sviluppare competenze multilinguistiche utilizzando metodologie di insegnamento e apprendimento innovative. Un grande ringraziamento va ai dipartimenti di lingue dell’Istituto che si sono spesi con la passione e la professionalità che li contraddistingue”.

Ma i progetti non finiscono qui, negli ultimi giorni di scuola è iniziato un nuovo progetto Erasmus nell’ambito della cooperazione tra scuole dal titolo ““The Way of Waste” che mira a elaborare proposte concrete di buone pratiche. L’obiettivo è quello di utilizzare la metodologia Project Based Learning e presentare proposte di sensibilizzazione sul tema della gestione dei rifiuti in modo che il comune di Arconate possa rientrare nella classifica dei comuni ricicloni, iniziativa di Legambiente, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente. L’esperienza di studio, ricerca continuerà per tutto il prossimo anno scolastico per culminare nel maggio 2024 con il Festival dell’Europa che si terrà a Hebro, Danimarca, dove si riuniranno tutti i partecipanti ospitati la scuola capofila Mariagerfjord Gymnasium.

