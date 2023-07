Sharing mobility: 7 milioni di euro

Regione Lombardia ha messo a disposizione 7,9 milioni di euro, stanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per incentivare l'utilizzo della sharing mobility.

Regione Lombardia ha messo a disposizione 7,9 milioni di euro, stanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per incentivare l'utilizzo della sharing mobility.

Gli utenti che possiedono un abbonamento annuale al trasporto pubblico potranno ricevere un voucher per utilizzare biciclette, monopattini, auto e scooter in abbinamento al trasporto pubblico.

Per il rilascio del voucher la procedura prevede i seguenti passaggi e tempistiche:

• Entro il 15/12/2023 le Aziende di trasporto pubblico locale presentano agli Enti con i quali hanno in essere un contratto di servizio (Regione Lombardia, Agenzia per il Trasporto pubblico locale, Autorità di Bacino lacuale dei Laghi di Iseo, Endine e Moro) le iniziative convenzionate con gli operatori di sharing, selezionate con procedure aperte e non discriminatorie.

• Entro il 16/02/2024 verrà fatta la verifica di ammissibilità delle iniziative pervenute da parte di Regione Lombardia, Agenzie per il Trasporto pubblico locale e/o Autorità di Bacino lacuale dei Laghi di Iseo, Endine e Moro.

• Dal 01/05/2024 attivazione del voucher utilizzabile fino al 30/06/2025.

Il valore del voucher, riconoscibile a ciascun utente, è quantificato in un minimo di 50 euro fino ad un massimo di 100 euro in base alle richieste che perverranno da parte delle Aziende di trasporto pubblico e alle risorse complessivamente disponibili.

