Gruppo Cap contro la violenza di genere

La green utility lombarda firma un Protocollo d’Intesa con la Consulta Femminile di Milano e adotta un codice etico dedicato alla “Politica di diversità, equità, inclusione e pari opportunità” che impegna l’azienda a promuovere questi temi anche nei confronti di partner e stakeholder.

Un Protocollo d’intesa firmato con la Consulta Femminile di Milano e un codice etico dedicato a Politica di diversità, equità, inclusione e pari opportunità. Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, si impegna concretamente per promuovere l’inclusività e contrastare la violenza di genere adottando due importanti iniziative, che impegnano l’azienda sul fronte della prevenzione e contrasto alla violenza di genere sul luogo di lavoro, sia al proprio interno, sia nei confronti di aziende partner e stakeholder.

“Siamo convinti che lo sviluppo di un modello culturale che promuova la parità di genere, oltre a creare valore sociale, costituisca un vero e proprio fattore di sviluppo per l’azienda, spiega Yuri Santagostino, Presidente di Gruppo CAP. La collaborazione con la Consulta Femminile di Milano e le sue Associazioni può apportare un grande valore aggiunto sia in termini formativi che di strumenti concreti messi a disposizione di tutte le persone che fanno parte della nostra organizzazione. Il nostro obiettivo è quello di promuovere una cultura fondata sull’attenzione, sul rispetto, sulla valorizzazione e inclusione delle diversità, grazie a un ambiente di lavoro equo che favorisca la partecipazione, l’ascolto e la collaborazione e che sostenga il rifiuto delle molestie e della violenza, in ogni sua forma, nei luoghi di lavoro”.

“Per la prima volta, ben 17 associazioni femminili presenti in Milano hanno messo a disposizione di una grande azienda le loro competenze, il loro impegno per rendere concreta la parità di genere, nella vita quotidiana dell'azienda e della società tutta, commenta Laura Caradonna, Presidente della Consulta Femminile di Milano. Siamo molto soddisfatte della collaborazione che stiamo portando avanti con Gruppo CAP, pensiamo sia un modo innovativo per passare realmente dalle parole ai fatti sui temi così importanti come quelli dell’inclusività e violenza di genere”.

Gruppo CAP e la Consulta Femminile di Milano firmano un Protocollo d’Intesa contro la violenza di genere

Il Protocollo d’Intesa si propone diversi obiettivi. In primo luogo, promuovere azioni e progetti per prevenire e combattere la violenza di genere sul luogo di lavoro, realizzando azioni di sensibilizzazione e di formazione. Le persone di Gruppo CAP avranno la possibilità di ricevere, in caso di necessità, il supporto delle tante Associazioni collegate alla Consulta Femminile per sostenere le vittime di abusi e violenze, in grado di fornire informazioni sui luoghi e sulle modalità per presentare denuncia, le informazioni sulle reti antiviolenza, indicare i luoghi di accoglienza e ospitalità, sostegno medico e psicologico. Infine, il Protocollo prevede l’organizzazione di momenti di sensibilizzazione pubblica, per coinvolgere Istituzioni e aziende sui temi della violenza di genere. La collaborazione tra l’utility pubblica e la Consulta Femminile è stata avviata già lo scorso anno, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, con un’iniziativa a cui hanno partecipato Istituzioni, Associazioni e Imprese con l’obiettivo di realizzare delle proposte da condividere e promuovere anche in altre realtà aziendali, sia pubbliche che private.

Gruppo CAP, da tempo impegnata nello sviluppo di progetti e programmi dedicati a inclusività e pari opportunità, ha avviato un percorso verso la certificazione per la parità di genere e il CDA ha recentemente approvato il documento dedicato alla Politica di diversità, equità, inclusione e pari opportunità, che stabilisce le linee guida da rispettare, gli strumenti da impiegare e gli obiettivi da raggiungere in merito a queste tematiche. L’obiettivo è promuovere la massima inclusione, garantendo un ambiente di lavoro in chiunque si possa sentire accolto e rispettato, e promuovendo azioni concrete per prevenire comportamenti negativi, a partire dalla politica della tolleranza zero verso qualsiasi forma di discriminazione. Con questo documento CAP si impegna non soltanto al proprio interno, ma anche nei confronti di partner e stakeholder, attraverso momenti formativi, workshop, eventi di sensibilizzazione. Da tempo, attraverso l’uso di un algoritmo sviluppato ad hoc e speciali accordi di collaborazione, l’azienda valorizza i partner aziendali più virtuosi nella promozione di parità di genere e di inclusione, e premia, per esempio, le aziende erogatrici di servizi che presentano un organico con una maggioranza di quote rosa, con particolare riferimento ai ruoli manageriali.

