Pugno duro contro chi abbandona rifiuti

Alcuni giorni fa è stato identificato un responsabile. Adesso ne spunta fuori un altro. L'Amministrazione comunale di Bareggio procede nell'identificazione di chi abbandona rifiuti in zone del paese non deputati ad accoglierli, specialmente aree di verde. E annuncia di voler proseguire nella sua politica del pugno duro contro chi, con quest'abitudine deviante, danneggia l'ambiente ma crea qualche contraccolpo anche alle casse del comune obbligato poi a sborsare denaro per operazioni di smaltimento di rifiuti fuori ordinanza. Questa volta, spiega in una nota il sindaco Linda Colombo, l'autore del conferimento abusivo ha lasciato i suoi rifiuti in una zona di campagna vicino a via Martiri di Bologna. "La segnalazione - spiega la prima cittadina bareggese - è arrivata dai volontari di Bareggio Pulita che hanno trovato nei sacchi gialli alcuni indizi utili a risalire al responsabile". Le indagini compiute dalla Polizia Locale hanno poi consentito di dargli un volto e un nome. Colombo trae da quest'episodio lo spunto per ribadire la politica della "tolleranza zero" sposata dalla sua giunta sul fronte del deturpamento ambientale. Il vicesindaco Roberto Lonati ha precisato che "anche nel nuovo mandato l'Amministrazione comunale intensificherà ulteriormente la dura lotta contro questo malcostume". Il Comune ha voluto ringraziare per l'apporto sia Bareggio Pulita sia la Polizia locale.

