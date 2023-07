Appuntamento sabato 15 luglio, dalle 20, presso 'ProLocanda' del parco di via Roma a Vanzaghello. Ecco, infatti, la 'Pastasciutta dei Fratelli Cervi', promossa dall'ANPI vanzaghellese, in collaborazione con la Pro Loco. L'iniziativa vedrà, poi, un momento di musica con i 'SottoScritti'. L'ingresso è libero.

