'O Anche No', con Edoardo Raspelli

‘O Anche No - La disabilità non va in vacanza!’ è un viaggio tra le realtà accessibili e inclusive del nostro Paese: arte, cultura, turismo, passioni e vita quotidiana. Il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali, in onda su RAI 3, è arrivato alla quinta puntata che va in onda domenica 16 luglio a partire dalle 11 circa e in replica all’1 circa della notte tra lunedì 17 luglio e martedì 18.

La quinta puntata di ‘O Anche No - La disabilità non va in vacanza!’ apre, con orgoglio e felicità (ma anche un po’ di rimpianto), con un estratto dell’intervista di Paola Severini a Loretta Santini, l’editrice che ha pubblicato il libro ‘Come d’aria di Ada D'Adamo’, vincitrice del Premio Strega 2023.

Paola Severini è a Losanna, all'ospedale Chuv, in compagnia del dottor Stefano Carda, neuroriabilitatore, membro dell'équipe medica internazionale che si occupa di studiare e costruire un importante progetto di ponte digitale che collega cervello e midollo spinale per ristabilire una connessione andata quasi perduta a seguito di lesioni midollari. Tutto ciò permette al paziente di controllare con la propria volontà lo stimolatore midollare.

Ylenia Buonviso è a Castel Gandolfo (Roma) per incontrare le Pink Butterfly dell’associazione Pagaie Rosa. Il loro motto, pagaiando in dragon boat, è “fuoco di drago, ali di farfalla”: condivisione, passione, coraggio, forza e speranza per superare insieme il post intervento di tumore al seno.

Mario Acampa è a Treviso, per conoscere uno dei luoghi culturalmente più accoglienti della città veneta: il Museo Bailo. Sara, giovane donna con sindrome di Angelman, sarà l’ accompagnatrice speciale durante la visita in questo spazio aperto e di cultura, vissuto da tutti i tipi di pubblico.

Inoltre, le rubriche di O Anche No Estate: l’ospitalità accessibile in pillole. Ce la racconta Roberto Vitali; le pagelle di Edoardo Raspelli. Da 1 a 10 quanto è accessibile il vostro ristorante?; buone notizie secondo Anna e la sua estate con papà Guido Marangoni; infine, la musica dei Ladri di Carrozzelle e i disegni di Stefano Disegni.

O Anche No è un format di Paola Severini Melograni, regia di Gabriele Mammarella, realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità. Tutte le puntate e le stagioni precedenti di O Anche No sono disponibili su Raiplay.

