Taxi: campagna contro gli abusivi

Messaggi video che sui maxischermi invitano i cittadini a utilizzare solo i taxi regolari e non quelli fuori legge. Ha preso il via la campagna di sensibilizzazione contro i taxi abusivi promossa dall'assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia negli aeroporti di Malpensa e Linate. Quindi sarà estesa nelle stazioni di Ferrovie Nord e resterà attiva sino alla fine di agosto.

"L'obiettivo - afferma l'assessore regionale Romano La Russa - è diffondere una maggiore consapevolezza tra i turisti e i cittadini sui taxi abusivi. Fenomeno aumentato con la riapertura del Terminal 2 dell'hub varesino lo scorso 31 maggio e con la ripresa del traffico aereo nel periodo post pandemico. Affidarsi a chi esercita illegalmente la professione, oltre a danneggiare il lavoro dei tassisti con regolare licenza, significa esporsi, da viaggiatori, a diversi rischi, difficilmente calcolabili".

"Ringraziamo Sea - aggiunge l'assessore alla Sicurezza - per il prezioso supporto offerto per la diffusione della campagna informativa e per la continua e fattiva collaborazione. Oltre all'opera di sensibilizzazione sono chiaramente fondamentali i controlli da parte delle Forze dell'ordine e della Polizia locale. Garantiti lo scorso anno grazie al protocollo finanziato da Sea. A giugno di quest'anno, inoltre, all'interno dell'accordo 'Stazioni Sicure' siglato con la Prefettura di Varese e Sea, abbiamo finanziato con 50.000 euro gli straordinari della Polizia locale anche per controllare i tassisti abusivi, soprattutto nelle ore serali e nei festivi. Oltre all'effetto di deterrenza garantito dalla presenza di agenti in divisa, l'impiego di personale in borghese permetterà, di certo, di raggiungere risultati soddisfacenti".

"L'abusivismo - evidenzia l'assessore regionale Franco Lucente - è un fenomeno che Regione Lombardia contrasta con forza. Quello dei taxi, tra l'altro, incide particolarmente nei confronti di tutti gli operatori che quotidianamente lavorano onestamente e vedono a rischio la loro professionalità. Il nostro obiettivo, quindi, è permettere ai cittadini di poter usufruire di un servizio sicuro. A maggior ragione in luoghi cardine come gli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie. Basti pensare che a Malpensa sono transitati nei primi 5 mesi del 2023 ben 9 milioni e mezzo di passeggeri. In Italia si tratta del secondo hub dopo Roma Fiumicino. Voglio ringraziare le Forze dell'ordine, la Polizia locale e tutti gli attori che quotidianamente lottano contro una piaga che va assolutamente debellata. Noi lavoriamo per affermare la legalità, sempre e comunque. Il nostro motto è chiaro: tolleranza zero contro chi non è in regola".

